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23. 07. 2018

В Греции масштабный лесной пожар

В Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из дома. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает Prothotema.

Отмечено, что пожар возник в 55 км к западу от греческой столицы. Причины пока неизвестны.

Cмотрите фотогалерею: В Греции масштабный лесной пожар

К тушению пожара привлечены четыре самолета и два вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных и 47 транспортных средств.

Как сообщается, из-за сильного ветра огонь быстро распространился по лесу в другие населенные пункты, в трех селах сгорели несколько домов. В то же время информации о пострадавших не поступало.

Облака дыма от пожара были видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона.

Ранее шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе с бушующими в стране лесными пожарами.

Также сообщалось, что в Норвегии из-за лесных пожаров отменили ряд железнодорожных рейсов, что привело к серьезным задержкам в движении транспорта. 

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Источник: korrespondent.net

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