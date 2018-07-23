КНДР девять месяцев не проводила ядерных испытаний - Трамп

Северная Корея в течение девяти месяцев не проводила запуск ракет и не проводила никаких ядерных испытаний. Об этом в понедельник, 23 июля, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Американский лидер отметил, что "лживые СМИ" заявляют о его недовольстве слишком медленным урегулированием ситуации с КНДР, однако на самом деле он "очень счастлив".

"Северная Корея в течение девяти месяцев не запускала ракет. Аналогично, никаких ядерных испытаний. Япония счастлива, вся Азия счастлива. Однако лживые медиа утверждают, не спрашивая меня, а ссылаясь всегда на анонимные источники, что я злюсь, потому что это не так быстро (урегулирование ситуации с КНДР - ред.). Ошибаются, я очень счастлив!" - заверил глава США.

Напомним, телеканал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника писал, что продолжение переговоров между Штатами и КНДР зависят от готовности Вашингтона сделать "смелый шаг" и договориться о мирном договоре с Пхеньяном.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын выполнит подписанный договор о денуклеаризации страны.

В то же время сообщалось, что США и Северной Корее не удалось создать совместную рабочую группу по вопросам денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net