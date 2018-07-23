Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 19:42
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
23. 07. 2018

В Украине за сутки обнаружили более 80 автоперевозчиков-нарушителей

В рамках продолжающихся превентивных мероприятий т.н. "Перевозчик" в Украине начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок и за сутки правоохранители выявили более 80 нарушителей. Об этом сообщил зампредседателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

"В течение суток обеспечена работа 33 таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", - цитирует Фацевича пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 23 июля.

Заместитель председателя Нацполиции рассказал, что в состав вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Транспортной инспекции.

Среди выявленных у перевозчиков нарушений - управление без необходимых документов; управление автобусами, которые имеют технические неисправности и не прошли обязательный технический контроль; нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров; проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.

Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.