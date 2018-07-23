Измена в Роскосмосе. Ученый "слил" НАТО гиперзвук

В России 74-летнего ученого, сотрудника Роскосмоса, арестовали по делу о госизмене - его подозревают в передаче секретной информации о гиперзвуковых технологиях разведке одной из стран НАТО.

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы и крупный штраф. Обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно поможет органам госбезопасности. Однако ученый отрицает обвинения. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Новая госизмена в Роскосмосе

20 июля ФСБ провела обыски в головном институте Рокскосмоса - Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, который, помимо прочего, занимается разработками в сфере ракетостроения.

Силовики также посетили кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона. Через сутки он подал заявление об увольнении. Обыски в кабинете Пайсона проходили из-за того, что он поддерживал дружеские связи с подозреваемыми. Сам он проходит по делу о госизмене как свидетель.

23 июля Коммерсант сообщил, что 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев был арестован Лефортовским судом Москвы после того, как ФСБ заявила о причастности ученого к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях.

По словам правозащитника, подследственный в настоящее время содержится в одиночной камере, поскольку находится под карантином.

"удрявцеву предъявлены обвинения в "передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО".

"Впоследствии эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса", - сказал собеседник газеты.

Сам подследственный обвинения не признает. В ЦНИИмаше информацию о ходе дела пока не комментируют, в Роскосмосе ограничились лишь тем, что подтвердили факт ареста ученого.

Работа Кудрявцева в ЦНИИмаше была напрямую связаны с закрытой тематикой "гиперзвуковых потоков", использовавшихся в том числе в оборонных проектах.

Утечки чувствительной информации из института уже случались: так, в 2015 году был арестован глава Научно-технического центра аэрогазодинамики Владимир Лапыгин, проработавший в структурах ЦНИИМаша свыше 40 лет.

По версии следствия, он передал китайским разведчикам секретный программный комплекс, позволяющий рассчитывать аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов.

Его приговорили к семи годам строгого режима. Кудрявцев - один из 23 ученых, подписавших в феврале 2017 года открытое письмо президенту РФ с просьбой о помиловании Лапыгина.

Гиперзвуковое оружие

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой лини заявил, что у России есть "уникальное" новейшее оружие. Среди них - гиперзвуковая ракета Кинжал и гиперзвуковой планер Авангард.

Россия утверждает, что Кинжал будет иметь радиус действия три тысячи километров, если будет запускаться с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 и две тысячи километров, если будет запускаться с истребителя-перехватчика МиГ-31К.

По словам Путина, Авангард оборудован гиперзвуковым планирующим крылатым блоком для прорыва систем ПРО. Он идет к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600-2000 градусов Цельсия. Радиус действия - шесть тысяч километров.

В РФ заявляют, что для поражения управляемого боевого блока потребуется не менее 50 противоракет SM-3, что "делает ПРО США бессмысленной".

В прошлом месяце Washington Post писала, что Китай и Россия обгоняют США в создании гиперзвукового оружия, которое может в течение одного-двух часов нанести удар в любой точке земного шара.

Столкнувшись с угрозой проигрыша на этом отрезке гонки вооружений, Пентагон в приоритетном порядке взялся за разработку гиперзвуковой ракеты, поскольку Соединенные Штаты сегодня сталкиваются со все более серьезными вызовами со стороны сверхдержав.

Космические войска США. С кем и чем сразятся

ВВС США недавно объявили, что передали компании Lockheed Martin контракт стоимостью почти один миллиард долларов на проектирование и строительство гиперзвукового летательного аппарата.

А компания Boeing сообщила, что вложит средства в британскую фирму, занимающуюся производством современных двигательных установок, которые смогут приводить в движение гиперзвуковой летательный аппарат.

Гиперзвуковые ракеты, как и обычные, летят очень быстро, как минимум в пять раз быстрее скорости звука, то есть от полутора до восьми километров в секунду. Благодаря такой скорости они малозаметны, и обнаружить их удается редко.

В отличие от баллистических ракет, которые летят по фиксированной - следовательно, предсказуемой - траектории, гиперзвуковые ракеты могут маневрировать, поэтому защититься от них очень сложно.

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Источник: korrespondent.net