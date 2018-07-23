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23. 07. 2018

Глава Гослесагентства не вышел на работу - СМИ

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства по управлению лесными ресурсами Владимир Бондарь в понедельник, 23 июля, не вышел на работу, взяв больничный. Об этом сообщает профильное издание АгроИнсайдер со ссылкой на представителя экспертного сообщества, который сотрудничает с агентством по ряду программ.

"Мы выяснили это случайно, когда пытались назначить встречу", – сказал он.

Источник предположил, что это может быть связано не с реальным ухудшением здоровья руководителя, а является "политической реакцией" на широко развернутую правительством кампанию по борьбе с контрабандой леса, которая включает в том числе и проверку лесхозов Госаудитслужбой.

В приемной Бондаря изданию подтвердили, что с 23 июля он находится на больничном. Как долго руководитель ведомства будет отсутствовать на рабочем месте – неизвестно.

Отметим, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман провел совещание по борьбе с контрабндой и незаконной вырубкой леса. По его словам, объем незаконно вывозимого леса оценивается в 6-8 миллиардов гривен ежегодно. 

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Источник: korrespondent.net

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