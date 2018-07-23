Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 21:13
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
23. 07. 2018

Трамп ужесточил риторику в адрес Ирана после угроз Роухани

Американский лидер Дональд Трамп жестко отреагировал на заявления президента Ирана Хасана Роухани, предупредившего, что возможный конфликт Вашингтона с Ираном будет "матерью всех войн". Соответствующий комментарий глава Белого дома оставил в понедельник, 23 июля, в своем микроблоге в Twitter.

"Никогда, никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе столкнетесь с беспрецедентными последствиями. Мы - уже не та страна, которая могла бы быть объектом безумных заявлений, связанных с насилием и смертью. Будьте осторожны!" - написал Трамп.

Роухани, выступая 22 июля перед иранскими дипломатами, заочно обратился к Трампу в ответ на планы Вашингтона убедить союзников до начала ноября полностью отказаться от закупки нефти из Ирана. Президент Исламской Республики предостерег американскую администрацию от игр с огнем, предупредив, что в противном случае Соединенным Штатам придется горько пожалеть о последствиях.

Жесткую риторику Трампа поддержал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. В свою очередь в германском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны отказаться от эскалации напряжения.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.