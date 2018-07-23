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23. 07. 2018

Военные Беларуси проведут инспекцию в Украине

Инспекционная группа военных Беларуси проведет проверку на территории Украины и посетит одну из воинских частей Вооруженных сил. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает пресс-служба министерства обороны соседней республики.

"С 24 по 27 июля в рамках соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности инспекционная группа проведет инспекцию указанного района на территории Украины и посетит одну из воинских частей", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации ведомства, целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа 2011 года.

"В ходе посещения будет оценена информация, представленная Украиной государствам-участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года, по личному составу, основным системам вооружения и военной техники посещаемой воинской части", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что украинские нацгвардейцы тренируют военных из Молдовы.

Напомним, в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. В них примут участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО Партнерство во имя мира.

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Источник: korrespondent.net

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