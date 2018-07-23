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23. 07. 2018

Канаду охватили лесные пожары

В канадской провинции Онтарио бушуют 63 лесных пожара, 28 из которых пока не удается взять под контроль. Об этом проинформировали в Министерстве природных ресурсов и лесничества Онтарио в понедельник, 23 июля.

Большинство лесов горит в малозаселенных северных и северо-восточных регионах, однако из-за нескольких пожаров все же пришлось эвакуировать местное население.

Так, приказы на отселение получили жители нескольких поселений на берегу озера Гурон возле городка Садбери, что в 400 км от Торонто. Пожарным даже пришлось перекрыть участок трансканадской автомагистрали.

Густой дым от пожаров в Онтарио уже покрыл и часть соседней провинции Манитобы, в которой также объявили повышенную пожарную опасность.

Чтобы поддержать коллег, в Онтарио прибыли несколько пожарных подразделений из других канадских провинций, а также США и Мексики.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

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Источник: korrespondent.net

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