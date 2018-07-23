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23. 07. 2018

Испания за один день спасла в море полтысячи мигрантов

В Испании за один день, 22 июля, спасли 447 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки. Об этом со ссылкой на морскую спасательную службу страны сообщает в понедельник, 23 июля, Associated Press.

По данным спасателей, они подобрали 257 мигрантов из 20 лодок в Гибралтарском проливе. Еще 190 человек были подобраны из четырех лодок в море Альборан.

Кроме того, днем ​​ранее испанская спасательная служба приняла из лодок 329 мигрантов.

Ранее сообщалось, что у берегов Испании за два дня спасли около 500 мигрантов.

Вскоре стало известно, что число прибывающих в ЕС нелегалов снизилось вдвое.

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Источник: korrespondent.net

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