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23. 07. 2018

В Украине ввели новые правила оформления больничных

В Украине с 1 октября 2018 года начнет действовать новая форма заявления-расчета для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам и отдельных выплат пострадавшим на производстве для оплаты больничных. Соответствующее постановление правление Фонда социального страхования Украины утвердило на внеочередном заседании 19 июля, сообщает в понедельник, 23 июля, пресс-служба ФССУ.

"Согласно принятому Порядку, оформленное заявление-расчет может быть передано работодателем и принято Фондом в электронном виде с применением электронной цифровой подписи", - говорится в сообщении.

Документ оформляет и подает в рабочий орган исполнительной дирекции Фонда соцстрахования или его отделения страхователь (работодатель).

Ожидается, что Порядок позволит предотвратить возможные ошибки при определении размера помощи и страховых выплат. С этой целью рабочие органы исполнительной дирекции Фонда будут осуществлять предварительный контроль правильности начисления выплат и в случае выявления ошибок давать рекомендации страхователю по их устранению еще до финансирования выплат.

"Это позволит избежать штрафов, которые сегодня могут накладываться на работодателя в случае выявления неправомерного использования средств Фонда социального страхования в ходе проверок по факту уже профинансированных заявлений-расчетов", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, 1 октября 2018 года вступает в силу система информирования работодателем об осуществленных выплатах застрахованным лицам, имеющим целью уменьшить риск возможных задержек при компенсации застрахованным лицам утраченного заработка за период болезни (оплата по больничным листам), выплаты пособия по беременности и родам, при осуществлении страховых выплат пострадавшим на производстве.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины меняет систему выписки больничных листов.

Перед этим Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу. 

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Источник: korrespondent.net

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