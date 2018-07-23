В Казахстане на правозащитницу завели дело после посещения Европарламента

Казахстанская правозащитница Елена Семенова находится под следствием после того, как она рассказала в Европейском парламенте о массовых нанесениях повреждений осужденным в одной из колоний Казахстана. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает Радио Свобода.

По словам Семеновой, 20 июля силовики провели обыски в ее квартире в северном городе Павлодар, а ее отвезли в отделение милиции, где допрашивали в течение нескольких часов.

Правозащитница сообщила, что допрос касался ее визита в Страсбург в течение 3 - 5 июля, где она встретилась с европейскими политиками, с которыми обсуждала случаи пыток, побоев и изнасилований в казахстанских тюрьмах.

Полиция сообщила Семеновой о том, что против нее начали расследование по обвинению в "умышленном распространении ложных сведений" о массовых увечьях заключенных в одной из тюрем Карагандинской области. Теперь женщине грозит пять лет лишения свободы.

После допроса милиция изъяла телефон Семеновой и провела обыск в ее квартире, забрав два компьютера и много документов, в том числе связанные с жалобами заключенных о злоупотреблениях.

По словам Семеновой, она не может покидать Павлодар, пока идет расследование по ней.

Ранее в Казахстане суд приговорил 32-летнего жителя Темиртау Никиту Степина к 25 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне самопроозглашенной ЛНР и за двойное убийство на территории страны.

Также сообщалось, что в Харьковской области нашли повешенным общественного активиста.

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Источник: korrespondent.net