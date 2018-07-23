Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 23:09
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
23. 07. 2018

В Казахстане на правозащитницу завели дело после посещения Европарламента

Казахстанская правозащитница Елена Семенова находится под следствием после того, как она рассказала в Европейском парламенте о массовых нанесениях повреждений осужденным в одной из колоний Казахстана. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает Радио Свобода.

По словам Семеновой, 20 июля силовики провели обыски в ее квартире в северном городе Павлодар, а ее отвезли в отделение милиции, где допрашивали в течение нескольких часов.

Правозащитница сообщила, что допрос касался ее визита в Страсбург в течение 3 - 5 июля, где она встретилась с европейскими политиками, с которыми обсуждала случаи пыток, побоев и изнасилований в казахстанских тюрьмах.

Полиция сообщила Семеновой о том, что против нее начали расследование по обвинению в "умышленном распространении ложных сведений" о массовых увечьях заключенных в одной из тюрем Карагандинской области. Теперь женщине грозит пять лет лишения свободы.

После допроса милиция изъяла телефон Семеновой и провела обыск в ее квартире, забрав два компьютера и много документов, в том числе связанные с жалобами заключенных о злоупотреблениях.

По словам Семеновой, она не может покидать Павлодар, пока идет расследование по ней.

Ранее в Казахстане суд приговорил 32-летнего жителя Темиртау Никиту Степина к 25 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне самопроозглашенной ЛНР и за двойное убийство на территории страны.

Также сообщалось, что в Харьковской области нашли повешенным общественного активиста.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.