Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2018, понедельник, 23:09
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
23. 07. 2018

Во Франции ликвидировали лагерь с 450 мигрантами

Французская полиция ликвидировала лагерь мигрантов в городе Нант, в котором жили около 450 выходцев из Судана и Эритреи. Как сообщает AFP, лагерь располагался в одном из парков в центре города.

Региональные органы власти сообщили, что во время операции из лагеря забрали 455 людей из-за "беспокойства" санитарной ситуацией у лагеря, где были обнаружены крысы, а некоторые мигранты были больны.

Мигранты, выселенные из лагеря, были отправлены в общественную приемную, где чиновники рассматривают их дела. Региональные органы власти заявили, что они "максимально защитят" уязвимых людей и искателей убежища", но предупредили, что места для приема мигрантов "заполнены ".

Региональные органы власти заявили, что мигрантов, которые "не могут претендовать на убежище или законное пребывание или заявившие об убежище в другом государстве-члене Европейского Союза, будут просить покинуть страну".

Напомним, количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.