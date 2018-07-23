Советник Трампа по нацбезопасности встретится с коллегой из России

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует в августе встретиться со своим российским коллегой. Об этом сообщила в понедельник, 23 июля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", – заявила она, не уточнив, о каком представители российской стороны идет речь.





Российским партнером Болтона, возглавляющего Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, является секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Трамп пригласил Путина приехать в США осенью Сандерс также не называла место встречи.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин провели встречу в Хельсинки 16 июля. Было достигнуто решение о том, что команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.

Источник: korrespondent.net