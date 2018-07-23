Савченко вновь допросят на полиграфе



У арестованного народного депутата Надежды Савченко во вторник, 24 июля, должна состояться психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, сообщает пресс-служба политика.

"Завтра, 24:07 в 09:00 должен состояться/возобновиться/продолжиться процедура "психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз", – говорится в сообщении.

Напомним, Савченко находится под арестом с 23 марта. Нардепа подозревают в терроризме и планировании свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Источник: korrespondent.net