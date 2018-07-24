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24. 07. 2018

Стоимость воды в Украине может вырасти на 2-3%


Стоимость воды для украинцев может вырасти на 2-3%. Об этом в эфире 5 канала заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

"Я не думаю, что Днепразот вышел из этой ситуации с красивым лицом. Во-первых, повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера города... Когда мы говорим об их монопольном положении (Днепразота – ред.), то они де-факто не признанный монополист, они просто являются монополистом и надо будет с этим что-то делать. Это решение по Днепразоту должны принимать компетентные органы, в частности Антимонопольный комитет и СБУ, потому что это вопрос национальной безопасности", – сказала она.

Бабий сообщила, что Днепразот увеличил цену на хлор с 11 тысяч гривен за тонну до 47,2 тысячи гривен с НДС, то есть почти в пять раз.

Напомним, 20 июля Днепразотобъявил о возобновлении работы цехов по производству хлора. Выпуск продукции ожидается в ближайшее время.

Антимонопольный комитет признал остановку производства Днепразота незаконной, а жалобу на заниженные цены на хлор безосновательной.

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Источник: korrespondent.net

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