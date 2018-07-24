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24. 07. 2018

В зоопарке Каира ослов покрасили и выдали за зебр

 
В одном из зоопарков Каира ради привлечения посетителей на домашних ослах нарисовали черные и белые полосы и выдали их за зебр, собщает телеканал Extra news.
 
Подлог заметил школьник, приехавший в Каир из провинции на экскурсию. Во время посещения зоопарка девятиклассник увидел, что у стоявших в вольере "зебр" растеклись полосы.
 
Из-за жары у животных потекла краска на морде и в области туловища. Мальчик сделал несколько фотографий "поддельных зебр" и выложил снимки в социальных сетях. Фото набрали сотни лайков и попали в поле зрения СМИ.
 
Вскоре ветеринары подтвердили, что "зебры" – на самом деле домашние ослы. При этом директор зоопарка продолжает настаивать на том, что зебры в зверинце настоящие.

Собаки, превращенные в панд, стали звездами сети
 
Напомним, ранее в одном из цирков Италии "загримированных" собак породы чау-чау выдавали за панд.

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Источник: korrespondent.net

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