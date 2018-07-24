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24. 07. 2018

Большинство американцев поддерживают новую встречу Трампа с Путиным


Больше половины жителей США считают, что необходимо провести новую встречу между президентом США Дональдом Трампом и его российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет The Hill со ссылкой на проведенное службой HarrisX исследование.

Отмечается, что 54% опрошенных одобрили предложение Трампа о проведении еще одной встречи с Путиным в Вашингтоне. Негативно эту инициативу оценили 46% респондентов.

Большая часть американцев (61%) полагают, что улучшение отношений с российской стороной пойдет на пользу США.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.

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Источник: korrespondent.net

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