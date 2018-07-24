В Греции из-за лесных пожаров погибли 20 человек

Более 20 человек стали жертвами природных пожаров в пригородах Афин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя правительства Греции Димитриса Дзанакопулоса.
По его словам, пострадали 104 человека, 16 из них – дети.
Госпитализированы 69 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.
Большинство жертв пришлось на курорт Мати, расположенный в 40 км к востоку от столицы Греции.
Ранее сообщалось о десяти погибших в результате пожаров.
Напомним, два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение.
Источник: korrespondent.net
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