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24. 07. 2018

В Греции из-за лесных пожаров погибли 20 человек


Более 20 человек стали жертвами природных пожаров в пригородах Афин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя правительства Греции Димитриса Дзанакопулоса.

По его словам, пострадали 104 человека, 16 из них – дети.

Госпитализированы 69 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Большинство жертв пришлось на курорт Мати, расположенный в 40 км к востоку от столицы Греции.

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате пожаров.

Напомним, два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение.

Источник: korrespondent.net

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