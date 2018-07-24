КНДР начала демонтаж объектов на ракетном полигоне



В Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ, на котором осуществлялись испытания ракетных двигателей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад исследовательской группы при университете им. Джонса Хопкинса.

Отмечается, что осуществляется демонтаж здания, которое использовалось для сборки ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания баллистических ракет.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана.

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Источник: korrespondent.net