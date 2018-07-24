В США перенесли суд по делу Манафорта



Судебное заседание по делу бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, перенесли на 31 июля, сообщает Associated Press.

Судья принял решение о переносе даты начала судебного заседания, так как адвокатам Манафорта требуется больше время для ознакомления с многочисленными данными и документами, предоставленными офисом спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.



Трамп прокомментировал арест Манафорта

В феврале 2018 года Манафорта обвинили также в отмывании через офшорные счета до 30 миллионов долларов с помощью его делового партнера Рика Гейтса. Экс-глава предвыборного штаба Трампа отказывается признать свою вину.

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Источник: korrespondent.net