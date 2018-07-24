Итоги 23.07: Вето на лес и корабли НАТО в Одессе

В Греции бушуют лесные пожары

Два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение. Более 20 человек стали жертвами стихии. Пострадали 104 человека, 16 из них – дети. Большинство жертв пришлось на курорт Мати, расположенный в 40 км к востоку от столицы Греции.

Боевые корабли НАТО прибыли в Одессу

Шесть кораблей НАТО прибыли в Одессу и будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 и 25 июля. В НАТО заявили, что визит кораблей свидетельствует о стремлении Альянса способствовать решению напряженной ситуации в Черноморском регионе.

В Турции началось строительство очередного участка Турецкого потока

Дочерняя компания Газпрома South Stream Transport B.V. начала работы в прибрежной зоне Турции в рамках строительства газопровода Турецкий поток. Работы продлятся до двух месяцев. Параллельно продолжается морская укладка второй нитки газопровода.

Порошенко ветировал закон против незаконной вырубки лесов

Президент Петр Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала. Документ возвращен в Верховную Раду с предложениями главы государства.

По данным фискальной службы, с начала года выявлено контрабанды леса на 35 миллионов гривен, возбуждено 39 уголовных дел.

Нафтогаз признали самым "рисковым" госпредприятием

Министерство финансов обнародовало перечень госпредприятий, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски.

Три из указанных предприятий находятся в сфере управления Кабинета министров –Нафтогаз Украины, Укрзализныця и Энергорынок. При этом, в сфере управления самого Нафтогаза находится еще одно предприятие с наибольшими фискальными рисками – Укртрансгаз.

Ученые создали самый быстрый двигатель в мире

Группа физиков из Университета Пердью (США) создала искусственный ротор, который можно считать самым быстрым в мире. Он представляет собой гантелевидную наночастицу, которая вращается в вакууме со скоростью 60 миллиардов оборотов в минуту.

Использовать данный ротор можно будет в качестве сверхчувствительного детектора, чтобы измерять гравитационную постоянную и определять плотность Земли.Также оказать пользу он может в изучении вакуума, или же квантовых явлений.

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Источник: korrespondent.net