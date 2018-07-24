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24. 07. 2018

Стрельба в Торонто: нападавшего идентифицировали

В Канаде установили, что нападавшим, который расстрелял 15 человек в Торонто, оказался 29-летний местный житель Фейсал Хусейн. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщили в Службе спецрасследований Онтарио.

Семья Хусейна признала, что Фейсал имел серьезные психические проблемы.

По данным СМИ, в полиции до сих пор нет единого мотива поступка Фейсала Хусейна. Там пытаются собрать как можно больше свидетельств и доказательств.

В понедельник полицейские провели обыск в личном доме стрелявшего.

Ранее сообщалось, что в Торонто умерла еще одна жертва стрельбы.

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Источник: korrespondent.net

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