В порту на Тайване тысячи сардин выскочили из воды

Тысячи сардин выскочили из воды в рыболовецком порту Тайбэя, на Тайване. Соответствующее видео в понедельник, 23 июля, публикует CNN в соцсети Тwitter.

Сардин было так много, что они создавали эффект "дождя".

Свидетелями необычного явления стали рыбаки.

Watch the moment thousands of sardines jumped out of the water in a fishing port in Taipei, Taiwan https://t.co/H5O7PacaAS pic.twitter.com/EThv1mOU1f