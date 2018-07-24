Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2018, вторник, 08:53
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
24. 07. 2018

В порту на Тайване тысячи сардин выскочили из воды

Тысячи сардин выскочили из воды в рыболовецком порту Тайбэя, на Тайване. Соответствующее видео в понедельник, 23 июля, публикует CNN в соцсети Тwitter.

Сардин было так много, что они создавали эффект "дождя".

Свидетелями необычного явления стали рыбаки.

Watch the moment thousands of sardines jumped out of the water in a fishing port in Taipei, Taiwan https://t.co/H5O7PacaAS pic.twitter.com/EThv1mOU1f

— CNN (@CNN) 23 июля 2018 г.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором показана рыба с птичьей головой.

Также ранее в Индии поймали рыбу с "зубами человека".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люберецкий участковый, увидев бандитов, дал два предупредительных в воздух и лишь потом достал пистолет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.