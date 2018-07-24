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24. 07. 2018

Сутки в ООС: 21 обстрел, двое раненых

На Донбассе за минувшие сутки, 23 июля, сепаратисты 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе три раза из запрещенного вооружения. Двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, вблизи Крымского и Лебединского обстрелял позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета.

В течение текущих суток сепаратисты четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному огню из ПТКР и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины нет.

По данным украинской разведки, четыре сепаратиста получили ранения.

Напомним, за сутки 22 июля противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, ранения получил один военный.

Ранее сепаратисты обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Луганской области. 

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Источник: korrespondent.net

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