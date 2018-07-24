В Париже покончила с собой основательница Femen

В Париже в понедельник, 23 июля, одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство. Об этом сообщает феминистская организация ОНА со ссылкой на Telegram-канал Paris Burns, который вела знакомая Шачко.
Отмечается, что Шачко покончила с собой в своей парижской квартире.
"Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.
По словам знакомой Шачко, за последние 2 года девушка пыталась покончить с собой два раза.
Факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соучредитель Femen Анна Гуцол.
Ранее в честь Международного дня матери активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане.
Также сообщалось, что участница Femen напала на экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на избирательном участке, куда тот пришел проголосовать. На ее теле была надпись "Берлускони, ты засиделся".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость