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24. 07. 2018

В Париже покончила с собой основательница Femen

В Париже в понедельник, 23 июля, одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство. Об этом сообщает феминистская организация ОНА со ссылкой на Telegram-канал Paris Burns, который вела знакомая Шачко.

Отмечается, что Шачко покончила с собой в своей парижской квартире.

"Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк", - говорится в сообщении.

По словам знакомой Шачко, за последние 2 года девушка пыталась покончить с собой два раза.

Факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соучредитель Femen Анна Гуцол.

Ранее в честь Международного дня матери активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане.

Также сообщалось, что участница Femen напала на экс-премьера Италии Сильвио Берлускони на избирательном участке, куда тот пришел проголосовать. На ее теле была надпись "Берлускони, ты засиделся".

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Источник: korrespondent.net

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