В Украине выросло число переселенцев

В Украине по состоянию на понедельник, 23 июля, на учете находятся 1 млн 517 тысяч 320 переселенцев из Донецкой и Луганской областей и Крыма. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"По состоянию на 23 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма”, - говорится в сообщении.

За неделю количество зарегистрированных переселенцев с оккупированных территорий возросло на 377 человек.

Ранее сообщалось, что суд запретил проверку переселенцев по месту регистрации.

Напомним, по состоянию на 9 июля на учете находилось 1 515 128 переселенцев.

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Источник: korrespondent.net