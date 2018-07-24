В Украине выросло число переселенцев

В Украине по состоянию на понедельник, 23 июля, на учете находятся 1 млн 517 тысяч 320 переселенцев из Донецкой и Луганской областей и Крыма. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
"По состоянию на 23 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 517 320 переселенцев из Донбасса и Крыма”, - говорится в сообщении.
За неделю количество зарегистрированных переселенцев с оккупированных территорий возросло на 377 человек.
Ранее сообщалось, что суд запретил проверку переселенцев по месту регистрации.
Напомним, по состоянию на 9 июля на учете находилось 1 515 128 переселенцев.
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Источник: korrespondent.net
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