Отравление в лагере Орленок: названа причина

Борщ, овсянка и грязные руки повара - причина массового отравления детей в летнем лагере Орленок в Донецкой области. Об этом заявили в Донецком областном лабораторном центре, пишет в понедельник, 24 июля, Радио Свобода.

Эксперты утверждают, что детей заразили острой дизентерией Зонне. Она передается только от человека к человеку. Вероятнее всего, рассказывают в лаборатории, работники столовой, болеющие дизентерией, грязными руками раскладывали пищу детям.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям", - рассказала заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Степень вины сотрудников детского оздоровительного лагеря выясняют следователи. Всем отравившимся детям в облгосадминистрации предоставят бесплатные путевки в другие базы отдыха.

Ранее сообщалось, что многих пострадавших в результате отравления в детском лагере Орленок выписывают из больниц.

Напомним, в Лиманском районе Донецкой области в детском центре оздоровления и отдыха Орленок 16 июля 60 детей почувствовали ухудшение самочувствия, тошноту, у них повысилась температура. Было принято решение о их госпитализации. Всего были госпитализированы 94 человека. Лагерь Орленок закрыли.

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Источник: korrespondent.net