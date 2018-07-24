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24. 07. 2018

Пожары в Греции: число погибших достигло 50 человек

В результате сильных пожаров в Греции погибли не менее 50 человек, более 100 человек пострадали, сообщили власти страны во вторник, 24 июля.

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, отметил официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос.

Также много людей считаются пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти туристов из Дании, которые пытались скрыться от пожара на лодке в этом районе. О них пока ничего не известно.

Ситуация с лесными пожарами вышла из-под контроля, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас. Пожары сейчас бушуют с трех сторон от Афин: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.

Сейчас пожары тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных машинах. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра. Греция запросила помощь в тушении пожаров у Евросоюза.

Многие считаются пропавшими без вести. Береговая охрана ищет группу из десяти туристов из Дании, которые пытались скрыться от пожара на лодке в этом районе. О них пока ничего не известно.

Ранее сообщалось о 20 погибших в результате пожаров в Греции. Большинство жертв пришлось на курорт Мати, расположенный в 40 км к востоку от Афин.

Также накануне стало известно, что Канаду охватили лесные пожары. Большинство лесов горит в малозаселенных северных и северо-восточных регионах, однако из-за нескольких пожаров все же пришлось эвакуировать местное население.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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