У Порошенко объяснили вето на закон о контрабанде леса

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, но выступает против лоббистских схем, которые нарушают условия зоны свободной торговли с Европейским союзом. Об этом сообщили в пресс-службе президента, пишет Экономическая правда в понедельник, 23 июля.
"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", - говорится в сообщении.
Президент подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к нему.
Ранее Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала.
Напомним, Верховная Рада приняла закон №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов.
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Источник: korrespondent.net
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