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24. 07. 2018

Под Киевом изъяли крупную партию фальсифицированного алкоголя

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области обнаружили и изъяли алкогольный фальсификат на сумму более 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киевской области.

"По результатам принятых мер выявлено и изъято подакцизные товары (спиртосодержащую продукцию) в количестве 41 тонна ориентированной стоимостью свыше 10 млн гривен, а также оборудование и инструменты для массовой фасовки фальсифицированной спиртосодержащей продукции", – говорится в сообщении.

В ходе обысков было изъято конвейеры, блоки управления зерноочистительных машин, автопогрузчик, компрессор, машину для упаковки, весы и другое.

"Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 13 млн гривен и переданы на ответственное хранение. Сейчас продолжается досудебное расследование", – добавили в ведомстве.

Ранее в Черниговской области изъяли крупную партию поддельного алкоголя. Из суррогата изготавливались напитки известных брендов – Finlandia, Jack Daniel's, Beluga. Изъятую партию оценили в 2 млн гривен.

Также в Киеве обнаружили подпольные склады, где хранилась контрафактная алкогольная продукция – элитных марок виски. Изъятый товар оценили в 5 млн гривен.

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Источник: korrespondent.net

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