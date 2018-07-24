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24. 07. 2018

Украинцы от пожаров в Греции не пострадали - МИД

Среди пострадавших от лесных пожаров вблизи Афин, по предварительной информации, нет граждан Украины. Об этом во вторник, 24 июля, сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в соцсети Twitter.

"Масштабные лесные пожары около Афин: погибли 24 человека, около 200 - пострадали. По предварительной информации, среди пострадавших граждан Украины нет", - сообщил он.

Масштабні лісові пожежі біля Афін: загинуло 24 особи, близько 200 -постраждали. За попередньою інформацією, серед постраждалих громадян України немає. pic.twitter.com/Aaf8DSSKaq

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 24 июля 2018 г.

По последним данным, в результате сильных пожаров в Греции погибли не менее 50 человек, более 100 человек пострадали.

Накануне стало известно, что Канаду охватили лесные пожары. Большинство лесов горит в малозаселенных северных и северо-восточных регионах, однако из-за нескольких пожаров все же пришлось эвакуировать местное население.

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Источник: korrespondent.net

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