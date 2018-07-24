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24. 07. 2018

В Киеве в квартире нашли арсенал оружия

Полиция изъяла арсенал боеприпасов и оружия в одной из квартир Киева. Об этом в понедельник, 23 июля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Судя по опубликованным фото, в квартире хранились, в частности, гранаты и патроны.

"Сегодня весь этот арсенал был изъят сотрудниками полиции в обычной квартире одной из многоэтажек Киева. Кстати, весь этот "клад" хранили не сами владельцы квартиры, а арендаторы, которые сняли жилье на короткий период", - написал он.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве в квартире нашли арсенал оружия

Ранее у местного жителя города Буча Киевской области полиция изъяла 14 магазинов от автомата Калашникова, 412 патронов различного калибра, семь пулеметных лент и гладкоствольное ружье.

Также ранее полицейские изъяли 22 гранатомета у военного пенсионера в Ивано-Франковской области. Также мужчина хранил более 20 гранат, автомат, пистолет и множество патронов.

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Источник: korrespondent.net

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