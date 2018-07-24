Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня в ночь на вторник, 24 июля, на 412 км трассы Одесса-Киев, в Ивановском районе Одесской области.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.
Отмечается, что водитель микроавтобуса с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, который совершал маневр.
В результате аварии водитель микроавтобуса 1972 года рождения погиб на месте, а его сын 1993 года рождения, скончался по дороге в медучреждение.
Тело погибшего шофера пришлось извлекать из обломков машины при помощи специальных инструментов.
Cмотрите фотогалерею: В Одесской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы
Ранее была названа причина ДТП на Житомирщине с 10 жертвами. У маршрутки были неисправны тормоза, показала экспертиза. Владелец авто с такими выводами следствия не согласен.
Накануне под Киевом автобус с детьми вылетел в кювет. Причиной аварии, по словам пассажиров, стало то, что водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
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Источник: korrespondent.net
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