В Одесской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня в ночь на вторник, 24 июля, на 412 км трассы Одесса-Киев, в Ивановском районе Одесской области.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.

Отмечается, что водитель микроавтобуса с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, который совершал маневр.

В результате аварии водитель микроавтобуса 1972 года рождения погиб на месте, а его сын 1993 года рождения, скончался по дороге в медучреждение.

Тело погибшего шофера пришлось извлекать из обломков машины при помощи специальных инструментов.

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Ранее была названа причина ДТП на Житомирщине с 10 жертвами. У маршрутки были неисправны тормоза, показала экспертиза. Владелец авто с такими выводами следствия не согласен.

Накануне под Киевом автобус с детьми вылетел в кювет. Причиной аварии, по словам пассажиров, стало то, что водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

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Источник: korrespondent.net