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24. 07. 2018

ГПУ повторно закрыла дело о дипломе Гройсмана

Генеральная прокуратура повторно закрыла дело о возможной подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських новин во вторник, 24 июля.

Так, по результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании статьи об отсутствии состава преступления.

Отмечается, что Главное следственное управление Генпрокуратуры проводило досудебное расследование по факту подделки премьером диплома.

В то же время Генпрокуратура отказалась сообщить, допрашивался ли Гройсман или другие лица в рамках данного дела, сославшись на тайну досудебного следствия.

Cмотрите фотогалерею: ГПУ повторно закрыла дело о дипломе Гройсмана

Напомним, уголовное производство в отношении возможной подделки диплома Владимира Гройсмана было возбуждено в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя.

Как отмечается в материалах дела, заявитель считает, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан. Так, глава правительства получил его за период обучения с 2002 по 2003 годы. Нардеп, в свою очередь, настаивает, что законодательством об образовании, которое действовало в то время, предусматривался срок обучения не менее 5 лет.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, однако в январе 2018 года суд отменил постановление следователя и обязал прокуратуру возобновить расследование.

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Источник: korrespondent.net

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