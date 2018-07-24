Из ГУ Бердичевский исправительный центр №108 сбежали двое заключенных. В региональном управлении Нацполиции в Житомирской области сообщили, что заключенные объявлены в розыск.

Анатолий Карпец, осужденный за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений по ст. 121 УК Украины самовольно оставил место выполнения исправительных работ в Романовском районе Житомирской области 23 июля около 11:00. Заключенный объявлен в розыск.

Ночью 24 июля в Бердичевское отделение полиции сообщили о побеге Моргошии Манучара. Заключенный отбывал наказание за разбой (ст. 287 УК Украины). Мужчина сбежал с территории исправительного центра. Подробности побега не разглашаются.

Портал Бердичев BIZ опубликовал фотографии сбежавших осужденных с короткой информацией о них.

Заключенные объявлены в розыск. Им инкриминируют статью 390 УК Украины (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы).

Cмотрите фотогалерею: В Бердичеве из колонии сбежали двое заключенных

Напомним, 17 июля в Одессе из колонии сбежали трое заключенных. Двух из них задержали в тот же день. Последний из сбежавших осужденных пробыл на свободе немногим более трех суток.

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Источник: korrespondent.net