МВД усилило меры безопасности на дорогах до конца туристического сезона

Усиление мер безопасности на украинских автодорогах продлится до окончания туристического сезона. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает во вторник, 24 июля, пресс-служба МВД.

По словам Ярового, усиление мер безопасности на дорогах является не временной акцией, а постоянной работой.

"Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона", - сообщил он.

К тому же, по информации заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, сейчас руководство Национальной полиции утвердило план неотложных мер по усилению безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось о планах МВД увеличить число контрольных пунктов на автодорогах Украины из-за большого количества смертельных аварий.

Также стало известно, что полиция проверит перевозчиков на техисправность авто.

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Источник: korrespondent.net