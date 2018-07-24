Лента RSS
Подписаться на ленту
24 июля 2018, вторник, 13:10
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,99
  • € 2,33
24. 07. 2018

МВД усилило меры безопасности на дорогах до конца туристического сезона

Усиление мер безопасности на украинских автодорогах продлится до окончания туристического сезона. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает во вторник, 24 июля, пресс-служба МВД.

По словам Ярового, усиление мер безопасности на дорогах является не временной акцией, а постоянной работой.

"Сейчас патрульные группы расширены военнослужащими Нацгвардии. Увеличена плотность патрульных постов на трассах государственного и международного значения. Все это будет продолжаться до окончания туристического сезона", - сообщил он.

К тому же, по информации заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, сейчас руководство Национальной полиции утвердило план неотложных мер по усилению безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось о планах МВД увеличить число контрольных пунктов на автодорогах Украины из-за большого количества смертельных аварий.

Также стало известно, что полиция проверит перевозчиков на техисправность авто.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Чтобы запастись берёзовым соком, Папа Карло регулярно давал Буратино мочегонное.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

  • Да, наконец-то можно жить спокойно 34 (43,0%)
  • Нет, я бы с удовольствием продлил (-а) его еще на месяц 34 (43,0%)
  • А что, где-то был чемпионат? 11 (13,9%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.