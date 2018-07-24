Минздрав обновил список небезопасных пляжей

Центр общественного здоровья Минздрава обновил карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева. Соответствующую карту разместили на сайте ЦОЗ в понедельник, 23 июля.
Качество воды в этих водоемах не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки.
В частности, в Киеве не стоит купаться на десяти пляжах: Детский, Золотой, Веселка, Радуга, Тельбин, Молодежный, Центральный, Венеция, Вербный, Предместная Слободка.
Также есть опасные пляжи у моря в Одесской и Николаевской области.
Ранее сообщалось, что на территории Украины на 114 пляжах не рекомендуют купаться из-за инфекционных загрязнений.
Напомним, ранее на главном пляже Одессы засняли грязевой гейзер. Он возник из-за особенностей ливневой канализации.
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Источник: korrespondent.net
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