Авиация ВСУ готова ответить на угрозу с моря - Минобороны

Авиация операции Объединенных сил (ООС) готова дать адекватный ответ на угрозу с моря. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, опубликованном во вторник, 24 июля, на сайте ведомства.

В Минобороны отметили, что в Объединенных силах постоянно проводят мероприятия по подготовке всех составляющих сектора безопасности и обороны, осуществляют проверки боевой готовности всех элементов оперативного построения.

"В Объединенных силах знают угрожающие направления, на которые спланированы определенные силы и средства", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели в ходе очередной проверки авиации ООС, которая предназначена к действиям в Приморском направлении, показали готовность адекватного ответа на угрозу с моря.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко не исключал, что Россия может осуществить военные атаки на Мариуполь (Донецкая область). По его словам, РФ значительно усилила морские группировки в Азовском море.

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Источник: korrespondent.net