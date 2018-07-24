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24. 07. 2018

Савченко отказалась от проверки на полиграфе

Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась проходить психофизиологическую экспертизу на полиграфе. Об этом во вторник, 24 июля, в эфире телеканала 112 Украина сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

По ее словам, в учреждение не допустили адвокатов Савченко, ссылаясь, что не позволяет следователь.

"Надежда взглянула на вопросы, они те же... искривленные и с оттенком вины. Она отказалась от этого", - сказала Савченко.

Надежду Савченко повезли обратно в СИЗО.

Ранее СБУ опубликовала результаты исследования на полиграфе, которые подтвердили, что Савченко готовила теракт. Позже сестра нардепа заявила, что СБУ выдала фейк, зная, что адвокаты будут просить о повторном прохождении экспертизы.

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Источник: korrespondent.net

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