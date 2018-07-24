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24. 07. 2018

В Лаосе прорвало дамбу, сотни людей смыло потоком

В Лаосе в результате прорыва плотины ГЭС без вести пропали по меньшей мере сто человек. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Reuters.

При прорыве дамбы вылилось по меньшей мере 5 млрд кубометров воды. Потоком воды смыло людей и дома. 

Официальной информации о погибших пока нет.

Уровень воды поднимается и людей эвакуируют на лодках из провинции Аттапи, где произошел прорыв.

Cмотрите фотогалерею: В Лаосе прорвало дамбу, сотни людей смыло потоком

Ранее попал на видео прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции.

Также сообщалось о 27 погибших при прорыве плотины Патель.

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Источник: korrespondent.net

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