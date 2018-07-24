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24. 07. 2018

Гибель основательницы Femen: появились подробности

Одна из основательниц женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой, повесившись в собственной квартире в Париже. Об этом во вторник, 24 июля, пишет Украинская правда со ссылкой на другую основательницу Femen Анну Гуцол.

Отмечается, что последний раз Шачко видели живой в пятницу.

"Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", - рассказала Гуцол.

Она добавила, что сейчас уже связались с украинским посольством. Решается вопрос о похоронах Шачко.

Напомним, Оксана Шачко совершила самоубийство 23 июля в Париже. Девушка оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк".

Ранее в честь Международного дня матери активистка движения Femen устроила акт публичного кормления ребенка грудью на площади Сан Пьетро в Ватикане.

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Источник: korrespondent.net

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