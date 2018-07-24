В результате масштабных лесных пожаров в Швеции сгорело более 25 тысяч гектаров леса. Предварительно убытки оцениваются в 87 млн евро.

Об этом сообщает The Local во вторник, 24 июля.

Более 25 тысяч гектаров стоимостью в 900 млн крон (почти 87 млн евро – ред.) леса уже сгорело, по подсчетам шведских властей. Лесные пожары продолжают опустошать страну и во вторник, – говорится в сообщении.

Общее количество пожаров в шведских лесах и сельской местности значительно сократилась с 80 на прошлой неделе до 21 по состоянию на утро вторника.

При этом власти предупреждают о высоких рисках возникновения новых пожаров. В Швеции сохраняется жаркая погода.

Отмечается, что масштаб нынешних пожаров значительно превышает пожар в шведском районе Вестманланд в 2014 году, когда сгорело 14 тысяч гектаров. Тогда лесной пожар считался крупнейшим за последние 40 лет.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в этой скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

Ранее стало известно, что в Греции в результате масштабного лесного пожара уже погибли 60 человек, среди них есть иностранцы.

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Источник: korrespondent.net