Пожар в Греции: число жертв увеличилось до 60

В Греции в результате масштабного лесного пожара уже погибли, по меньшей мере, 60 человек, среди них есть иностранцы. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Protothema.

Отмечено, что в городе Мате обнаружили 11 тел погибших, в том числе двое детей. Их нашли мертвыми в собственном доме. Также еще четверо погибли, пытаясь выйти из автомобиля. Тела двух людей были найдены на одном из холмов, еще один человек погиб вблизи таверны.

Сейчас уже известно, что среди жертв есть иностранцы. В частности, польское агентство РАР со ссылкой на представителя турфирмы сообщает о двух погибших туристах из Польши.

Военные также обнародовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.

Ранее в МИД заверили, что украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции.

Напомним, накануне к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облако дыма от пожара было видно над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже попросили помощи у других стран, чтобы справиться со стихией.

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Источник: korrespondent.net