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24. 07. 2018

В Киевской области от кори умер ребенок

В Киевской области от осложнений вызванных корью умер ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев. Об этом во вторник, 24 июля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего с начала года от осложнений вызванных данным заболеванием умерло 13 человек – девять детей и четверо взрослых.

В период с 16 по 22 июля корью заболели 822 человека, из них 413 детей Это на 3,1% больше, чем неделей ранее. В целом с начала 2018 года было инфицировано 26,692 тисяч человек – 15,892 дети.

Наибольшее количество людей, заболевших корью по-прежнему зафиксировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в связи с выявлением случая заболевания корью приостановлена работа детского лагеря.

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Источник: korrespondent.net

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