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24. 07. 2018

Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве

В Киеве около 12:40 начался крестный ход верующих Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщают Українські новини.

По данным СМИ, в мероприятии участвуют около тысячи прихожан.

Маршрут шествия: Андреевский спуск, где находится главный храм УАПЦ, - ул. Десятинная - Михайловская площадь - ул. Трехсвятительская - Владимирская горка.

Также состоятся молебни возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.

За порядком следят полицейские.

Нарушений порядка не зафиксировано.

Cмотрите фотогалерею: Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве

Ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в крестном ходе в Киеве 27-28 июля, как ожидается, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.

Напомним, в Киеве в связи с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, 24, 27 и 28 июля ограничат движение всех видов транспорта на ряде улиц.

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Источник: korrespondent.net

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