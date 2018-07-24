В Киеве около 12:40 начался крестный ход верующих Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщают Українські новини.
По данным СМИ, в мероприятии участвуют около тысячи прихожан.
Маршрут шествия: Андреевский спуск, где находится главный храм УАПЦ, - ул. Десятинная - Михайловская площадь - ул. Трехсвятительская - Владимирская горка.
Также состоятся молебни возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.
За порядком следят полицейские.
Нарушений порядка не зафиксировано.
Cмотрите фотогалерею: Верующие УАПЦ вышли на крестный ход в Киеве
Ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что в крестном ходе в Киеве 27-28 июля, как ожидается, примут участие по 100 тысяч мирян Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов.
Напомним, в Киеве в связи с проведением мероприятий, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, 24, 27 и 28 июля ограничат движение всех видов транспорта на ряде улиц.
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Источник: korrespondent.net
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