В Украине ожидают наплыв больших групп нелегалов из РФ

После чемпионата мира по футболу в России осталось несколько тысяч "болельщиков" из стран миграционного риска, которые в ближайшее время могут прибыть в Украину. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

В ведомстве ожидают в ближайшее время переправку больших групп нелегалов в Украину из России, поскольку эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

"В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в нашу страну продлится транзит нелегалов к ее западным границам", - сообщил замначальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Игорь Малахов.

Он добавил, что только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев.

Напонмим, ранее на границе со Словакией задержали группу нелегальных мигрантов.

Перед этим сообщалось, что в Украине за полгода на границе задержали полторы тысячи нелегалов.

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Источник: korrespondent.net