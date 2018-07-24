Эрдоган и Нетаньяху обвинили друг друга в расизме и геноциде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве показывает, что Израиль является наиболее "сионистской, фашистской и расистской" страной в мире. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Reuters.

По мнению турецкого лидера, обстрелы палестинских территорий также показывают, что Израиль является террористическим государством. В некоторых правителей Израиля видно "дух Адольфа Гитлера", сказал Эрдоган.

"Нет разницы между навязчивыми идеями Гитлера об арийской расе и менталитетом Израиля", - подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ обвинил турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов.

"Эрдоган истребляет сирийцев и курдов и сажает в тюрьму тысячи своих соотечественников. Критика закона о национальном характере государства со стороны этого большого демократа - крупнейший комплимент, который можно было сделать закону", - заявил он.

По мнению израильского премьера, за время правления Эрдогана Турция превратилась в "темную диктатуру".

Напомним, закон, который определяет Израиль как еврейское государство, а евреев как единый народ с правом на национальное самоопределение в этой стране был принят Кнессетом 19 июля. Закон объявляет Иерусалим единой и неделимой столицей страны, лишает арабский язык статуса официального и присваивает ему особый статус.

Палестинцы выступили с жесткой критикой закона. Пресс-секретарь движения ХАМАС заявил, что он легитимизирует "израильский расизм" и является экстремистским за характером.

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Источник: korrespondent.net