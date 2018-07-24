Пьяные водители устроили две тысячи ДТП - полиция

По словам начальника Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Алексея Сергеева, с начала года произошло 97 резонансных аварии, и половина из них происходила при участии автобусов и маршрутных транспортных средств. По большей части основными причинами ДТП при участии перевозчиков являются ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения.
"В то же время, чуть ли не наиболее масштабными и кровавыми ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысяч аварий, 349 из которых - с потерпевшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек", - рассказал Сергеев.
По данным полиции, только за минувшие сутки был зафиксирован 631 случай вождения в состоянии алкогольного опьянения.
На сегодня составлены более 61 тысячи админпротоколов по фактам совершения соответствующих правонарушений.
В то же время Сергеев отметил, что на сегодня общая ситуация на автодорогах является наиболее спокойной за последние три года. По его словам, на 10% уменьшилось общее количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предыдущими периодами. Количество ДТП, в которых пострадали люди, также уменьшилось на 16%. Количество летальных случаев - на 10%.
"Это в среднем - 7 человек в сутки", - пишет Белошицкий в Facebook.
Напомним, после серии смертельных аварий премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут.
Только за минувшие сутки в Украине обнаружили более 80 автоперевозчиков-нарушителей.
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Источник: korrespondent.net
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