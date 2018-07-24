Израиль заявил об уничтожении самолета Сирии

Армия обороны Израиля уничтожила самолет ВВС Сирии, который полтора километра углубился на израильскую территорию.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter во вторник, 24 июля.

"Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю Су, который проник на милю в израильское воздушное пространство. Армия контролировала истребитель, который затем был перехвачен ракетами Patriot", – говорится в сообщении.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER — IDF (@IDFSpokesperson) 24 июля 2018 г.

Израильские военные также отметили, что сегодня сирийские ВВС активизировались в связи с увеличением внутренних боевых действий в стране.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. Сирийские СМИ заверили, что жертв нет, но объекту был нанесен ущерб.

Также израильская авиация атаковала объект сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. По информации СМИ, в результате инцидента погибли не менее девяти военных.

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Источник: korrespondent.net