Экс-глава Перечинской РГА, сбивший двух женщин, признал свою вину

Бывший глава Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктор Олефир отказался от апелляции по делу о ДТП, в котором погибли две женщины. Об этом сообщает Общественное радио во вторник, 24 июля.

Во время сегодняшнего судебного заседания адвокат экс-чиновника Анатолий Качайло сообщил о решении подзащитного отказаться от апелляции. Таким образом, апелляционное производство закрыли.

Сам Олефир в беседе с адвокатом заявил, что признает свою причастность к ДТП и не будет оспаривать решение об избранной ему мере пресечения.

"Я сообщил ему, что такая апелляция подана. Вчера он выразил... что он не желает рассмотрения этой апелляции, поскольку свою причастность к ДТП признает, осознает ее негативные последствия. Какие другие его субъективные последствия – я не знаю. Но я вынужден был согласиться с его позицией", – подчеркнул Качайло.

Напомним, 13 июля в Перечине Закарпатской области пьяный Олефир устроил ДТП, сбив двух женщин, одна из которых погибла на месте. Вторая женщина умерла 15 июля в больнице.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net